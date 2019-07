Raum für Swing-Legenden

Louis Armstrong sagte einst: „Tue nie etwas halb, sonst verlierst du mehr, als du je wieder einholen kannst.“ Nichts Geringeres als die pure Leidenschaft für die goldene Swing-Ära war 2009 die Triebfeder, als sich einige der gefragtesten Swingmusiker Deutschlands zusammenfanden, um das „Blue Sky Orchestra“ ins Leben zu rufen.

Acht Jahre spielte das Orchester auf Silvesterbällen, Open-Air-Festen und gigantischen Firmengalas und der einzigartige Sound sprach sich herum. Jetzt können sich davon die Kurpfälzer überzeugen: Die „Swing Night – The Show“ gastiert am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Wollfabrik.

Show gibt es seit 2017

Die Idee für die Show entstand Anfang 2017. Damals, so heißt es in einer Pressemitteilung, war man sich dann einig, dass es Zeit für den nächsten logischen Schritt sei, eben den die Musik der Swing-Legenden endlich wieder auf großen Bühnen und in größerem Rahmen zu präsentiert – energiegeladen, unterhaltsam, swingy und stimmungsvoll. Eine Show, die Jazz-Liebhabern mehr bietet, als die reinen Sinatra-Shows oder die Las-Vegas-Rat-Pack-Aufführungen. Selbstverständlich gehören die Hits dieser berühmten Swing-Performer in jedes Swing-Konzert. Ziel ist es jedoch, möglichst viele große Künstler dieser so abwechslungsreichen und stilbildenden Musik, vor allem aus der frühen Zeit des Jazz, mit einzubeziehen.

Neben Sänger und Frontmann Bob Dawn ist in dieser Showreihe auch die einzigartige Caroline Mhlanga mit von der Partie, die mit ihrer Ausnahmestimme und charmanten Bühnenpräsenz den Abend auf ein zusätzliches Level hebt. Es wird also heiß in Sachen Musik in der Wollfabrik.

Die Gäste behalten derweil aber dank der neuen Klimaanlage an warmen Sommertagen einen kühlen Kopf und können sich auch über einen verbesserten Sound in Schwetzingens Kulturtempel freuen: Das neue Sound System L-Acoustics Syva des französischen Marktführers für Linienschallquellen verwöhnt die Ohren mit einem brillanten Klang. zg

