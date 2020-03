Reaktionäre Meinung oder Solidarität?

Auf die Pressemitteilung des AfD-Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Clewe, in der dieser den Einsatz von Flüchtlingen, die ohne Beschäftigung sind, in der Spargelernte fordert, reagiert Florian Reck (Linke):

„Auf der einen Seite stehen Kräfte, die besonnenes Handeln fordern, zur Solidarität mit Betroffenen aufrufen und die sich bewusst damit befassen, wie die Krise und ihre Folgen demokratisch zu bewältigen sind. Da gibt es jene, die wie Oberbürgermeister René Pöltl bedauerliche aber notwendige Beschränkungen von Freiheitsrechten transparent erläutern und konsequent umsetzen. Da sind jene, die das Private offen politisch werden lassen, indem sie Solidaritätsinitiativen mitgründen, ehrenamtliche Botengänge für Senioren übernehmen oder betroffenen Menschen im Internet oder per Telefon Zuspruch geben. Die Mehrheit der Deutschen sehnt sich gerade in dieser schwierigen Zeit nach einer Gesellschaft, die sich auf Zusammenhalt gründet“, heißt es.

Auf der anderen Seite der politischen Diskussion stünden reaktionäre Kräfte wie die AfD, deren politisches Kapital immer schon die Angst gewesen sei. „Diese Kräfte beeilen sich, die Corona-Krise für ihre ganz eigene politische Agenda auszuschlachten. Rufe nach immer härteren Maßnahmen von den Regierungen und Verwaltungen und der Versuch, die pandemische Ausbreitung des Erregers ihren beiden Feindbildern in die Schuhe zu schieben: Angela Merkel und Geflüchteten.“

So provozierte der Brühler AfD-Kreistagsabgeordnete Ralf Jürgen Meyer laut Mitteilung der Linken nicht nur mit einem Facebook-Post, bei dem er suggerierte, wahrgenommene Fehler in der Krisenpolitik der Regierung und der Kanzlerin, könnten auch Vorsatz sein. Und er setzte einen ebenso hysterischen Post ab, als er las, dass zwei Geflüchtete in der zentralen Landesaufnahmestelle in Heidelberg mutmaßlich am Virus erkrankt waren. Seine Lösung: Grenzen dicht! Was im Weltbild vieler AfD-Funktionäre die Lösung für fast jedes Problem scheint.

Weiter heißt es: „Sein Demokratieverständnis bewies Meyer dann noch, als die Meldung publik wurde, Bundeskanzlerin Merkel müsse wegen Kontakts mit einem infizierten Arzt in häusliche Quarantäne. Wie viele andere AfD-Mitglieder reihte er sich in den Chor der Rechtsradikalen ein, die die Inhaftierung der ,Volksverräterin’ forderten. Meyer ging noch weiter. Über einen geteilten Artikel schrieb er ,in Hohenschönhausen‘ als zynische Anspielung auf das Stasi-Gefängnis dort, in dem Dissidenten und Staatsfeinde der DDR massiver Folter ausgesetzt waren.“

Und Reck schreibt weiter: „Diese Veröffentlichungen von Meyer zeigen meiner Ansicht nach deutlich, was für ein autoritäres und reaktionäres politisches Erbe die lokale AfD vertritt.“ Während die meisten Menschen sich in dieser Krise auf solidarische Prinzipien besinnen, missbrauche die AfD Corona zur Feindbildpflege: „Überraschend daran ist nur, dass ich darüber immer noch jedes Mal schockiert sein kann.“

Verhöhnung der Menschen

In dem Zusammenhang sei auch Clewes Pressemitteilung zu betrachten: Während der Geschäftsführer des Verbandes Südwestdeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, Simon Schumacher, meine, dass eine Spargelernte – den Mindestlohn vorausgesetzt – nur wirtschaftlich sei, wenn die Erntehelfer zehn Stunden Höchstleistung pro Tag brächten, eine Leistung, die eine unerfahrene Kraft nicht erzielen könne, zeigt Clewe, nur um gegen Flüchtlinge wettern zu können, was er von landwirtschaftlicher Arbeit halte: Solange man kräftig und jung ist, so Clewe, sei Spargelstechen kein Problem. Clewe verhöhnt damit nicht nur Geflüchtete und ausländische Erntehelfer, sondern auch die Betreiber der vielen kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe hier.

Der AfD-Funktionär gehe tatsächlich so weit, davon zu sprechen, dass für Geflüchtete vom afrikanischen Kontinent auf dem Spargelfeld bei „Temperaturen von 30 oder 35 Grad ein Gefühl von Heimat“ geweckt würde. Er impliziere sogar eine mögliche Zwangsverpflichtung von Geflüchteten zur Spargelernte.

Ganz offen schreibe er auch, dass er solche Einsätze als „Gegenleistung“ der Geflüchteten für „ihnen gewährte Leistungen wie kostenlose Kost und Logie sowie Gesundheitsversorgung“ betrachte. „Die Menschenverachtung, die Clewe in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck bringt, ist für uns unerträglich“, erklärt dazu der linke Stadtrat Werner Zieger. „Dass Menschen nach Ansicht der AfD eine Gegenleistung für die Gewährung des Grundrechts auf Asyl erbringen müssen, kann einen erschrecken, es ist aber nichts Neues“, ergänzt Florian Reck. Clewe, der zum Jahreswechsel mit der Identitären Bewegung und Neonazis vor dem SWR-Funkhaus in Baden-Baden gegen die uneingeschränkte Pressefreiheit demonstriert habe, zeige damit, „dass es Grundrechte mit der AfD nur zu den Bedingungen der AfD geben kann. Das ist das reaktionäre Einmaleins!“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.03.2020