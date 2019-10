Realität mit Wunschträumenabgleichen

Auf die Frage, was Journalismus ausmacht, sagt Stefan Aust: „Es ist unsere Aufgabe, die Realität mit den Wunschträumen der Politiker abzugleichen und zu schreiben was ist.“ Am Montag, 4. November, kommt der langjährige Spiegel-Chefredakteur und heutige Herausgeber der Zeitungen, Online- und Fernsehangebote der Welt-Gruppe ins Schwetzinger Rokokotheater, wohin Stadtwerke, Volksbank und

...