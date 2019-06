Rebmann wird Vize

Das Ministerium der Gesellschaft „Runder Tisch“ ist wieder komplett. Bei der Hauptversammlung wurde Minister Werner Heuvelmann für weitere zwei Jahre im Amt einstimmig bestätigt. Als Vize-Minister wählten die Anwesenden Jochen Rebmann, der seit 1984 in der Gesellschaft aktiv ist. Eigentlich stand die Abstimmung für seinen Posten bereits 2018 an – Michael Stieß war vergangenes Jahr nach längerer Krankheit verstorben – musste damals jedoch auf die jetzige Versammlung verschoben werden, wie es in einer Mitteilung der Gesellschaft heißt.

Zu Beginn begrüßte Heuvelmann die Anwesenden und stimmte mit ihnen im Gasthaus „Blaus Loch“ das „Runde Tisch Lied“ an. Einige sangen dabei besonders enthusiastisch, handelte es sich doch um die Hauptversammlung im Jubiläumsjahr. Seit 150 Jahren besteht die Gesellschaft bereits.

Rückläufige Spendenbereitschaft

Im Rückblick auf 2018 wurden die durchgeführten Aktivitäten und gemeinsamen sonstigen Unternehmungen dargelegt. Der aktuelle Stand der Gesellschafter liege bei 56 Personen. 50 männliche und sechs weibliche Mitglieder zähle der „Runde Tisch“ momentan, erklärte Heuvelmann. Oberschatzmeister Günter Lewandowski berichtete im Anschluss über die finanziellen Bewegungen und den aktuellen Stand der Finanzsituation. Trotz rückläufiger Spendenbereitschaft könne der „Runde Tisch“ auf eine gute Vermögenslage blicken. Seine ordnungsgemäße Führung der Finanzen wurde bestätigt.

Das Jahr 2019 werde aufgrund des 150-jährigen Bestehens der Gesellschaft noch einige interessante Themen und Ausflüge bringen, heißt es in der Mitteilung weiter. Da keine Anträge vorlagen, wurde erneut über die bereits thematisierte Jubiläumsspende diskutiert. Aufgrund verschiedener Vorschläge wurde die abschließende Entscheidung allerdings auf eines der nächsten Treffen vertagt. Die letzte Strophe des „Runde Tisch Liedes“ ließ die Versammlung ausklingen und leitete zur Fidelitas über. hmf

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019