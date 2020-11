Rechtsberatung verdoppelt

Die Jahreshauptversammlung von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim wurde auch ein Opfer der Pandemie und der steigenden Infektionszahlen, so heißt es in einer Presserklärung des Vorstands. Die Mitglieder erhielten stattdessen ein Rundschreiben, das über die wichtigsten Ereignisse informierte.

Mit 102 Neuzugängen im Jahr 2019 hielt die positive Entwicklung unvermindert an. Landesweit schafften unter 48 Vereinen nur vier einen „dreistelligen“ Zuwachs. Die Aufnahme des 1500. Mitglieds erfolgte schon Mitte dieses Jahres und die aktuelle Entwicklung gibt trotz der Pandemie Anlass zu der Annahme, dass man auch 2020 sehr gut abschneiden wird. Der erfreuliche Mitgliederzuwachs hatte zur Folge, dass die Bilanz des Kassierers Paul Abb auch positiv ausfiel. Keinerlei Beanstandung gab es von den Kassenprüfern Ilse Dietz und Günter Sporys. Die Berichte im Einzelnen werden in der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt.

Online-Immobilientag erfolgreich

Eine große Nachfrage war bei Änderungen im Bereich der sogenannten Bestandsmiete zu verzeichnen. Viele Vermieter stellen fest, dass ihre Mietverträge bis zu zehn Jahre alt sind, ohne dass eine Anpassung des Mietzinses erfolgt ist. Dies beinhaltet das Risiko, dass die Wirtschaftlichkeit der Immobilie nicht mehr in ausreichendem Umfang gewährleistet ist. Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Miete gibt es in Form des „MietpreisChecks“, einem Angebot des Vereins, das von jedermann kostenlos über die Internetseite abgerufen werden kann und welches sich wachsender Beliebtheit erfreut. Hier war eine Steigerung von über 50 Prozent zu verzeichnen.

Eine ähnlich deutliche Zunahme gab es auch im Bereich der Rechtsberatung. Vereinsanwalt und zweiter Vorsitzender Wolfgang Reineke berichtet von einem regen Zulauf in die Mitgliedersprechstunden. Die Anzahl der Beratungen hat sich mehr als verdoppelt.

In der Not geboren und dann doch ein großer Erfolg: Die Pandemie durchkreuzte alle Pläne für einen „echten“ Schwetzinger Immobilientag, so dass der Entschluss kam, diesen „virtuell“ zu veranstalten. Die Besucherzahlen auf der Internetseite und die Teilnahme an den Vorträgen rissen nicht ab und viele Hauseigentümer und Vermieter nutzten auch den „freien Eintritt“, um Vereinsmitglied zu werden. Mit insgesamt 45 Neubeitritten verzeichnete die virtuelle Veranstaltung einen riesigen Erfolg.

Andere Veranstaltungen waren und sind über das Jahr hinweg nicht durchführbar. Das unter Corona-Vorgaben einzuhaltende Platzangebot ist zum einen in vielen Gaststätten nicht ausreichend, zum anderen stelle sich die Frage der Besucherfrequenz. Da für den Verein die Durchführung solcher Veranstaltungen auch immer mit einem erheblichen organisatorischen, zeitlichen und auch finanziellen Aufwand verbunden sei, sei es nicht plausibel, solche Veranstaltungen auf „gut Glück“ auszurichten, heißt es in der Pressemitteilung.

Mitglieder sparen im Baumarkt

Einen Mietspiegel für den Bereich Schwetzingen-Hockenheim gibt es nicht, weshalb die ortsübliche Miete über die vereinseigene Vergleichsmietenkartei ermittelt wird. Neu abgeschlossene Mieten werden hier gelistet und ausgewertet. Bei der jährlichen Mitgliederaktion „Vergelichsmiete“ wird eine Barprämie verlost. Unter den Teilnehmern war Michael Schnürer aus Schwetzingen der glückliche Gewinner.

Auch das Werben neuer Mitglieder wird bei Haus & Grund belohnt. Bei der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ war Lena Heißler aus Oberhausen-Rheinhausen die Siegerin einer weiteren Barprämie.

Ein ausgesprochenes Zugpferd auch für Neumitglieder ist der exklusive zehn Prozent Direktrabatt an der Kasse eines Baumarkts in Hockenheim-Talhaus. Dies hatte sich im Laufe der Jahre immer mehr herumgesprochen. In den zurückliegenden zwölf Monaten kam den Mitgliedern auf diese Weise eine Ersparnis von insgesamt knapp 43 000 Euro zugute, fast eine Verdoppelung. zg

