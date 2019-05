Regelmäßiges Messen ist empfehlenswert

Wer gesund bleiben möchte, sollte seine Blutdruckwerte kennen – dazu ruft insbesondere der Welthypertonietag am Freitag, 17. Mai, auf, der in diesem Jahr unter dem Motto „Kenn deinen Druck“ steht. Aber weshalb spielt der Blutdruck so eine bedeutende Rolle für unsere Gesundheit? Und was sollte man bei Blutdruckmessungen beachten? Darüber klärt Dr. Klaus Gondolf, Facharzt für Nephrologie

...