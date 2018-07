„Regen wäre viel schlimmer als die Hitze“

Anzeige

Fünf vollgepackte Lastwagen

Die meterlangen Metallträger des Daches werden auf der Bühne zusammengebaut und dann mit Motoren nach oben gehievt. Um diese an Ort und Stelle zu bringen, muss Marco Korn in luftige Höhen klettern. Kollege Schmidt sichert ihn dabei von unten und befestigt die Maschinen an einer dicken Eisenkette. „Wenigstens ist es oben ein bisschen windiger, das macht die Hitze erträglicher“, sagt Korn. Im Verlauf der Arbeiten muss er noch oft klettern, besonders, wenn Seitenplanen und Dachabdeckung nach oben gebracht werden.

Das gesamte Equipment haben fünf Lastwagen angefahren, „drei lieferten die Bühnenteile und zwei transportierten die Licht- und Tontechnik“, erklärt Routinier Petschenka und sagt: „Regen wäre viel schlimmer als die momentane Hitze. Die ist nur unangenehm, aber wenn es richtig nass wird, bedeutet das viel Arbeit für uns.“ Denn dann werde nicht nur die Bühne rutschig und das Klettern gefährlicher, auch könne man bei Regen nicht mehr mit den Gabelstaplern über den Rasen fahren. „Dann müssten wir die gesamte Technik abdecken, damit die hochwertigen Boxen und Lichtanlagen nicht kaputt gehen“, sagt der Projektleiter.

Die Licht- und Tontechnik auf der Bühne fordert die Männer in diesem Jahr besonders. Nach den Konzerten von Joan Beaz (heute), Van Morrison (morgen) und Tom Jones am Samstag, die alle selbst nur wenig Equipment mitbringen, muss sie für Sonntag komplett abgebaut werden. „Ina Müller kommt mit ihrer eigenen Technik“, erklärt Petschenka: „Das heißt, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens bis 3 Uhr gearbeitet werden muss. Das übernimmt mein Kollege Marko Kern.“

Damit der Ausbau der Technik mit den großen Boxen, den vielen Scheinwerfern und den unzähligen Kabelverbindungen reibungslos klappt, „werden wir den Platz mit Flutlicht ausleuchten“, erklärt Gaa. Viel Zeit haben die Monteure in der Nacht für den Abbau nicht. Denn um 8 Uhr kommen schon die Techniker von Ina Müller und beginnen mit dem Einbau der eigenen Technik.

