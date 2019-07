Regenwahrscheinlichkeit ändert sich minütlich

Das Lichterfest ist schon zum Greifen nahe – nur das Wetter kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Auf verschiedenen Wetterseiten ändert sich die Voraussage für den Samstagabend minütlich. Mal soll es gewittern, dann doch wieder nur leicht regnen oder sogar nur bewölkt sein. Jetzt gerade (Stand 18 Uhr, Freitag) ist abends zu 90 Prozent „leichter Regen“ angekündigt, zwischen 17 und 18 Uhr „leichtes Gewitter“.

Andreas Roth vom Organisatorenteam Yellow Concerts hat zwar die Wettervorhersagen im Blick, macht sich aber keine Sorgen. „Jetzt ist ja noch gar nicht sicher, wo genau der Regen fällt, deshalb machen wir uns nicht verrückt. Das war bei der Veranstaltung vergangene Woche bei Schloss in Flammen in Mannheim genauso – und letztlich hat es in Germersheim gewittert und in Mannheim haben wir nur ein paar Tropfen abbekommen“, erklärt Roth auf Nachfrage unserer Zeitung.

Alle Verantwortlichen seien in Kommunikation und „die Entscheidung, ob wir den Einlass etwas nach hinten verschieben oder die Veranstaltung absagen wird – wenn überhaupt – erst morgen und dann auf dem Platz in Abstimmung mit den Behörden entschieden“. Manchmal habe man ja sogar Glück und der Schlossgarten bleibt komplett regenfrei. Das wünscht sich natürlich auch die Schlossverwalterin Sandra Moritz. „Um 16.30 Uhr treffen wir uns im Schlossgarten und entscheiden dann, ob wir ganz normal öffnen. Davon gehen wir momentan aber aus. Trotzdem hoffen wir, dass sich die Besucher entsprechend ausrüsten, falls doch ein Regenschauer kommen sollte“, sagt sie.

Tageskasse ab 13 Uhr geöffnet

Bei der Veranstaltung selbst gibt es Bewährtes, aber auch neue Akzente. So wird der Schwetzinger Schlossgarten in ein Sternenmeer aus über 2000 Fackeln und Kerzen verwandelt. Bäume werden in farbiges Licht getaucht. Diesmal sollen moderne Lichteffekte wie große leuchtende Pylone und hunderte von LED-Strahlern, sowie tausende von Flammenschalen den romantischen Garten in ein zauberhaftes Open-Air-Ambiente verwandeln. Livemusik und Showeinlagen auf 13 Plätzen des Gartens sorgen für gute Stimmung in der ehemaligen Anlage des kurpfälzischen Hofes.

Aufgrund der großen Nachfrage öffnet die Tageskasse des Schlossgartens am Haupteingang am Samstag bereits um 13 Uhr. Die übrigen Kassen, die sich vor dem Schlosstor befinden, sind ab 16.30 Uhr besetzt. Es wird drei Eingänge auf das Gelände geben: den Haupteingang, das Dreibrückentor und den Eingang in der Zähringerstraße. An jedem Eingang befinden sich Kassen. Gewinnerkarten sind allerdings nur an der Hauptkasse am Haupteingang hinterlegt. Einlass ist gegen 17 Uhr.

Info: Falls sich der Einlass nach hinten verschiebt oder die Veranstaltung abgesagt wird, informieren wir am Samstagnachmittag auf www.schwetzinger-zeitung.de und auch auf unserer Facebook-Seite.

