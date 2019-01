Regisseur will Angst sehen

Die Szene muss zum dritten Mal gedreht werden. Der Gruselfaktor? Kaum vorhanden. Viele Schüler zittern vor Kälte und stampfen mit den Füßen. Es ist kalt, Schneeflocken rieseln auf das Straßenpflaster der Filmkulisse in den Bavaria Filmstudios in München.

Bibbern war schon mal gut, denn die Schülergruppe vor der Kamera soll ängstlich wirken. Mit einer mysteriösen Schatzkarte in der Hand schlichen die jungen Darsteller der Carl-Theodor-Schule durch eine unheimliche Geisterstadt. Und immer wieder wird einer aus ihren Reihen vermisst.

Das Drehbuch für den Film „Schatzkarte“ haben die Schüler der Klasse WG 9/3 selbst entwickelt und mit Hilfe der Profis des Filmstudios verfeinert. Anschließend verteilten sie die Rollen, von der Assistenz für Kamera- und Tontechnik bis hin zum blutbeschmierten Opfer. Sie lauschten den Anweisungen des Regisseurs, der klar machte: Alle sollen sich viel stärker ängstlich umblicken, denn „man muss ihre Angst auch sehen können“.

Beeindruckt vom Aufwand

In der Straße nebenan wurde parallel für „Aktenzeichen XY“ gedreht. Mindestens 30 Leute waren dort am Set. Beeindruckend, befanden die Schüler. Einen Film zu drehen sei ganz schön mühsam, das hätten sie nicht gedacht. Für fünf Minuten Film brauchen die Profis manchmal einen ganzen Tag. So lange dauerte es für die Klasse aber nicht. Nach drei Stunden war ihr Film im Kasten und es gabt eine Führung über das Gelände, während die Profis den Streifen schnitten.

Die Klassenfahrt nach München mit dem eintägigen Workshop in den Bavaria Filmstudios bildete den Abschluss der Einheit „Filmwerkstatt“ im Deutschunterricht von Joachim Orth, der die Fahrt zusammen mit Jessica Marina-Martin auch begleitet hatte. Dabei analysierten die Schüler nicht nur einen Film und machten sich mit Formen und Techniken vertraut. Das Gelernte kam mit eigenen Aufnahmen gleich zur Anwendung und in Kleingruppen wurde das Drehbuch geschrieben.

Zum Abschluss wurde der gemeinsame fertige Film auf einer großen Leinwand angeschaut. Es gab viel Gelächter unter den Schülern, die schauspielerischen Leistungen wurden beurteilt – das Ergebnis war viel beeindruckender, als man beim Dreh im Schnee zunächst gedacht hatte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019