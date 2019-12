Eine musikalische Reise durch die Märchenwelt und die russische Weihnachtszeit können Kinder und Erwachsene am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz erleben. Zum Klavierkonzert „Russische Weihnachten“ lädt Tatjana Worm-Sawosskaja ein, die selbst auch am Flügel sitzt.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird der geheimnisvolle Zauber der russischen Weihnachten und ihrer Traditionen mit vielen interessanten Erzählungen, Bild-Projektionen und Musik von Robert Schumann, Pjotr Iljitsch Tschaikowskij, Edvard Grieg, Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow und und vielen anderen enthüllt. Die Konzertpianistin Worm-Sawosskaja moderiert ihren Auftritt selbst. „Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostbare Gut möchte ich an die Menschen vermitteln und dadurch ihre Herzen erreichen“, lautet ihr Motto. Es werde ein Abend voller Überraschungen, heißt es weiter.

Auftritte im Rundfunk und Fernsehen, Konzerte im In-und Ausland, musikalische Gestaltung von exklusiven Events im Europarat und bei der Generalvertretung der Russischen Föderation in Straßburg, bei Generalkonsulat der Republik Usbekistan, Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, Porsche, Daimler, BMW und bei vielen anderen großen Häusern zeichnen die künstlerische Laufbahn der Piansitin aus, heißt es in der Ankündigung.

In Schwetzingen leitet Worm-Sawosskaja das von ihr vor vielen Jahren gegründete Klavierstudio für begabte Kinder und Jugendliche als bundesweit erste private Einrichtung für Förderung der jungen pianistischen Elite. Wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt, wird die Pianistin als „sensible Künstlerin der Extraklasse fürs Ohr und Auge“ beschrieben.

