Das Theater am Puls spielt weiter „mit Abstand das Beste“, teilen die Verantwortlichen mit. Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 18. Oktober habe nur geringe Auswirkungen auf den Vorstellungsbetrieb. In der Zusatzverordnung für die Kunst wird für Theater mit einem festen Programm und einem genehmigten Hygienekonzept eine Ausnahmeregelung erteilt.

Anders als bisher gilt es allerdings, die Mund-Nase-Bedeckung in allen Publikumsbereichen zu tragen, also auch bis auf Weiteres im Zuschauerraum und während der Vorstellung. „Die Kultureinrichtungen gehören sicherlich zu den Orten mit den strengsten Auflagen und sind daher viel sicherer als Bus und Bahn oder viele andere Orte des öffentlichen Lebens. Also entflieht dem Alltag und macht euch einen schönen Abend“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit nur 28 Plätzen sei jede Vorstellung etwas ganz Besonderes.

Gedichte und Balladen

Eine spannende und unterhaltsame Reise durch Schillers Lyrik präsentiert das Ensemble des Theaters am Puls mit „Taucherglocke“ – Livemusik inklusive. Mit Friedrich Schillers „Taucher“ stürzen sich die Schauspieler hinein in die Tiefen der Lyrik des fantastischen Autors Schiller. In szenischen Lesungen werden die bekannten Gedichte und Balladen des Alt-Meisters zum Leben erweckt. Zuschauer entdecken neue Seiten der alten Klassiker und lassen sich entführen in die wunderbare Welt der Sprache.

Viel Bekanntes und Vertrautes wird ihnen begegnen, aber sicherlich auch Neues. Erst wenn die Glocke zum letzten Geläut anschwillt, taucht der Abend wieder auf und ein Reich der Worte liegt unter dem Publikum. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020