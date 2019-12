„Reisemäuse“ verzücken die Zuschauer

Das Wetter war alles andere als einladend am Wochenende, trotzdem drängten sich die Menschen auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof, um die vorweihnachtliche Stimmung auf dem kurfürstlichen Weihnachtsmarkt zu genießen.

Während der Samstagabend von der offiziellen Begrüßung der Partnerstädte dominiert wurde und die Big Band des Musikvereins Plankstadt sowie „Hugo and Friends“ für beste Unterhaltung in flotter Manier sorgten, stand der Sonntag zum Auftakt musikalisch gesehen im klassischen Zeichen. Das Bühnenprogramm begann mit einer Aufführung für die Kinder. Die Mannheimer Tourneeoper präsentierte „Die Zauberflöte“ aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Geschichte von Papageno und Papagena sowie dem Vogelhändler zog die kleinen Zuschauer in ihren Bann. Nicht minder staunten die Besucher über den riesigen Schneemann, der auf Stelzen über den Weihnachtsmarkt lief. Zwischen den Zelten trieb er seinen Schabernack mit den Glühweintrinkern. Der coole Typ mit der Mohrrübennase hatte flotte Späße auf Lager.

Danach begeisterten die Mini-Mäuse der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG). Moderator und SCG-Präsident Peter Lemke war stolz auf die furiosen Nachwuchskünstler, die in ihrem Schautanz das Stück „Die Reisemaus“ zeigten. Die Truppe von Betreuerin Annemie Ramm und Trainerin Lisa-Maria Ramm bekam viel Applaus – auch für die Antworten im Interview mit Peter Lemke. Tanzmariechen Anna Lena Dürr – Betreuerin ist Stefanie Dürr, die Trainerin Celina Dürr – wirbelte anschließend über die Bühne. Sie verriet, dass ihre gesamte Familie das Tanz-Gen in sich trage.

Schöne Weihnachtslieder brachte die Gesangsklasse 5 c des Hebel-Gymnasiums zu Gehör. Unter der Regie von Elena Spitzner und Wolfram Sauer stellten sie eigenständig ein Programm zusammen, das sie auch selbst moderierten. „Tochter Zion, freue ich“, „Gott geb uns Freiden“, den vierstimmigen Kanon „Seht den Stern“, den Gospelsong „De virin Mary had a baby boy“ – eine Fassung aus Jamaika und Puerto Rico, das lässige „Jingle bell rock“, das spanische „Campanas de Belén“ und „Weihnachtsfreude“ sorgte für angemessene Stimmung. Bei letztgenanntem glänzten Emily Corbett (11) und Josefine Junker (10) als Solistinnen. Dass sie vor dem großen Auftritt aufgeregt waren, merkte ihnen dabei niemand an. Mit Sopranistin Hanna Czarnecka, die Weihnachtslieder aus aller Welt präsentierte, und den rockig-poppigen Arrangements von Music Power klang das dritte Weihnachtsmarkt-Wochenende aus.

Info: Fotos vom Samstag gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

