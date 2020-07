Reisezentrum der Bahn schließt dauerhaft

Das DB Reisezentrum im Schwetzinger Bahnhof ist dauerhaft geschlossen. So ist es einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen, in der Oberbürgermeister Dr. René Pöltl mit großem Bedauern auf die Ankündigung der Bahn reagiert.

Corona-bedingt war dort bereits Ende März die Beratung und der Verkauf von Bahnfahrkarten eingestellt worden. In einem persönlichen Gespräch hatten Vertreter der DB Vertriebs GmbH dem Oberbürgermeister die Nutzungszahlen des Reisezentrums in den Monaten vor der Schließung offengelegt. Aufgrund der schon zu diesem Zeitraum geringen Anzahl von Kunden sei eine weitere Öffnung aus Sicht der Bahn wirtschaftlich nicht vertretbar. Da schon jetzt immer mehr Fahrkarten online, per Handyticket oder am Automaten gekauft werden – so die Bahn in ihrer Pressemitteilung – habe sich die Bahn dazu entschlossen, das wegen des Corona-Schutzes geschlossene Reisezentrum in Schwetzingen nicht wieder zu öffnen. Für die Kunden steht neben den zwei Fahrkartenautomaten im Bahnhof auch das Reisezentrum Mannheim zur persönlichen Beratung zur Verfügung.

„Für Kunden, die auch weiterhin eine individuelle Beratung beim Ticketkauf wünschen oder für die der Ticketkauf am Automaten oder Online eine Hürde darstellt, gibt es glücklicherweise mit dem First Reisebüro in der Friedrichstraße 15 – 21 auch weiterhin eine Verkaufsstelle in unserer Stadt“, freut sich Oberbürgermeister Pöltl. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.07.2020