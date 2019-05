Remis mit der Scheese

Das Spargel-Scheesenrennen ist am Spargelsamstag fast ins Wasser gefallen. Die Enttäuschung stand den Besuchern und den Teilnehmern ins Gesicht geschrieben, als Moderator Andreas Lin auf dem Schlossplatz die Entscheidung verkündete.

Auf seine Frage: „Wer will denn trotz des Regens laufen?“, streckten viele ihre Hände gen Himmel. Also wurde improvisiert: Die Hoheiten – Weinkönigin Svenja I. aus Wachenheim, die Spargelkönigin Martina I. aus der Partnerstadt Schrobenhausen und die kurfürstliche Spargelprinzessin Anna I. – traten gegen die Maskottchen Fred Fuchs, Schorsch des TV 1864 und Sigi Salatkopf, die Mülltonne der AVR, an.

Schürze binden, Schnaps trinken

Video Lokales Fred Fuchs beim Scheesenrennen Schwetzingen. Beim Scheesenrennen Maskottchen vs. Hoheiten gibt unser Kinderreporter Fred Fuchs alles. Schwetzingen. Beim Scheesenrennen Maskottchen vs. Hoheiten gibt unser Kinderreporter Fred Fuchs alles.

Heuballen in die Scheese, nach ein paar Metern Handschuhe und Schürze anziehen, anschließend einen Spargelschnaps trinken, dann den Heuballen ausladen und zurück. Die Maskottchen mussten nur rennen, ohne Extraaufgaben zu erfüllen – und kamen dann etwas schneller ans Ziel. Das Ergebnis: Unentschieden. Womit alle Beteiligten vollends zufrieden waren. nina

