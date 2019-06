Rendezvous mit Tieren

Am zweiten Juni-Wochenende feiern rund 150 Parks und Gärten in ganz Deutschland zum zweiten Mal die Aktionstage „Rendezvous im Garten“, die die Besucher zu außergewöhnlichen Gartenerlebnissen einladen, diesmal unter dem Thema „Tiere im Garten“. Auch der Schlossgarten Schwetzingen ist mit von der Partie.

Die Imkerin Alexandra Großhans bietet am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9. Juni, Führungen zum schlosseigenen Honig an. Von ihr erfahren die Gäste Wissenswertes über die Honigbiene, die Geschichte der Imkerei und über die wertvolle Kostbarkeit, die Heilmittel, Opfergabe, Gaumenfreude und Zutat zugleich ist. Ein faszinierender Einblick in die Bienenstöcke und eine Kostprobe runden die Führung ab. Diese wird am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr und am Sonntag, 9. Juni, um 11 und um 15 Uhr angeboten. Der Preis beträgt für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familien zahlen 30 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.06.2019