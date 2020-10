„Rennstrecke“ für Plankstadter?

Gut 20 Schwetzinger fanden sich am Parkplatz Hebelgymnasium ein, um gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Steffan an der von den Schwetzinger Freien Wählern initiierten Begehung der Oststadt teilzunehmen, um hierbei insbesondere ihre Probleme und Wünsche vorzutragen, so Pressesprecher Carsten Petzold in seiner Mitteilung.

Unmittelbar nach der Begrüßung durch Stadträtin Elke Ackermann- Knierim ging es auch gleich los, noch bevor der erste Schritt gelaufen war. Bürgermeister Steffan kam kaum nach mit dem Aufschreiben der Beschwerden. Besonders interessant, so Petzold, war die Beschwerde dreier Bewohner, dass die Richard-Wagner-Straße in Schwetzingen – trotz der geltenden 30er-Zone und ihrem Status als reinem Wohngebiet – als „Discounter-Rennstrecke“ von hauptsächlich Plankstadter Bürgern benutzt wird. Diese, so die Bewohner weiter, umfahren die ganzen Lichtzeichenanlagen und kommen über die Tunnelüberführung in die Richard-Wagner-Straße, um dann nach rechts über die August-Neuhaus-Straße zu den dortigen Discountern zu fahren.

Dreck von Schülern

Hierbei, so die Beschwerden, werde weder auf die erlaubte Geschwindigkeit noch auf die Vorfahrtsregeln geachtet. „Ein schwieriges Thema“, meinte Steffan, aber, so seine Zusage, er nimmt dies mit ins Rathaus, um hier zu einer möglichst befriedigenden Lösung für die Anwohner zu kommen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. In der Hölderlinstraße ging es vornehmlich um den Dreck, den die Schüler der Schulzentren auf ihrem Weg von den Imbissläden um den Rewe-Markt zurück in die Schule hinterlassen, sowie das wilde Parken bis hinein in Privateinfahrten. Der Dreck zumindest, so Bürgermeister Steffan, muss zügig entfernt werden. Und so ging es Problemstellung für Problemstellung weiter bis zum Park-und-Ride-Parkplatz in der verlängerten Kurfürstenstraße. Hier wurde zu Recht bemängelt, dass für den ganzen Parkplatz nur zwei mickrige Lampen für Beleuchtung sorgen, was natürlich viel zu dunkel sei. Auch hier versprach Bürgermeister Matthias Steffan Abhilfe, verwies aber auch darauf, dass dies nicht alles bis morgen erledigt sein könne und alles seine Zeit brauche. Als Lösung brachte er hier LED-Lampen mit Bewegungsmeldern ins Spiel.

Wie ein roter Faden zog sich zudem die Parkerei in der Oststadt durch die Begehung, insbesondere zu Schulzeiten. Steffan bat hier um Verständnis, dass er nicht an jede Ecke einen städtischen Vollzugsbeamten stellen könne, forderte aber die Beschwerdeführer auf, wenn die Behinderungen überhandnehmen, durchaus auch mal bei der Stadt anzurufen. Dann werde man sich darum kümmern.

Wurzeln drücken Steine hoch

In der Bruchhäuser Straße kamen dann Beschwerden über die Fahrbahn an sich und Bürgermeister Steffan konnte hier auch nur auf die Rechtslage verweisen, anhand der der Stadt Schwetzingen schon die Hände gebunden sind. Wo er jedoch schnellstmöglich Abhilfe versprach, war der desolate Zustand des Fuß- und Radweges Nadlerstraße Richtung Bruchhäuser Straße, hier drücken die Baumwurzeln den Pflastersteinbelag heraus und so entstehen nicht zu tolerierende Gefahrenstellen.

Bezüglich der Beschwerden über die momentan hohe Verkehrsdichte bat Steffan um Verständnis und verwies auf die Verkehrszusammenhänge durch die Sperrung der Karlsruher Straße. Ein Problem, das sich mit Beendigung der Baustelle erledigt haben wird. Beim Abschluss der Begehung vor dem „Möbius“ gab Steffan dann noch bekannt, dass die Reparatur der Standuhr davor bereits beauftragt sei. cp/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020