Rentner (92) die Armbanduhr geklaut

Schwetzingen.Dreister geht es wirklich nicht mehr. So hat jetzt ein unbekannter Trickdieb mit osteuropäischem Akzent am Dienstagvormittag kurz vor 9.30 Uhr die Zutraulichkeit eines 92-jährigen Rentners ausgenutzt und ihn bestohlen.

Ein zunächst unscheinbarer Mann hatte den 92-jährigen Schwetzinger, der der gerade mit seinem Rollator die Verschaffeltstraße entlangging, nach der Uhrzeit gefragt. Daraufhin zeigte der freundliche Senior dem Unbekannten nichts ahnend das Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Im Verlauf der kurzen Unterhaltung konnte der Mann dem 92-Jährigen glaubhaft machen, dass er in der Nähe eine Autopanne habe und 20 Cent fürs Telefonat benötige.

Als der Mann dem Unbekannten das Geld geben wollte, griff der mit beiden Händen in Richtung der Münze und streifte dabei die am Handgelenk getragene Armbanduhr so geschickt ab, dass der Geschädigte es zunächst überhaupt nicht bemerkte.

Erst als dann der Täter zügig in Richtung Lindenstraße davonlief und bereits außer Sicht war, fiel dem 92-Jährigen der Verlust seiner Uhr im Wert von gut 650 Euro auf. Eine eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei nach dem Trickdieb verlief leider ohne Erfolg.

Deshalb bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Der Trickdieb ist zirka 1,70 Meter groß, schlank und etwa 30 Jahre alt. Er sieht osteuropäisch aus, hatte auch einen osteuropäischen Akzent und trug einen kleinen auffälligen Oberlippenbart. Er hatte eine braune Lederjacke, braune Lederschuhe, blaue Jeans und eine dunkle Strickmütze mit Bommel an. pol

