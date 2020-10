Rentnerin (71) um 1000 Euro gebracht

Unbekannte stahlen am Samstag gegen 16.45 Uhr die EC-Karte aus dem Auto einer 71-jährigen Frau und hoben über 1000 Euro von deren Konto ab. Die Frau hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borsigstraße abgestellt.

Während die Frau von einem Mann abgelenkt wurde, in dem dieser sie um Hilfe beim Herauslösen einer Münze aus dem Einkaufswagen bat, nahm eine zweiter Mann die EC-Karte der Frau aus deren Tasche, die im Kofferraum lag. Die Unbekannten hoben am Bargeldautomaten in der Postbankfiliale in der Bahnhofsanlage das Geld ab. Die Kripo ermittelt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: zirka 50 Jahre, 180 Zentimeter groß, kurze braune Haare, bekleidet mit dunklem Jogging- oder Arbeitsanzug mit weißen Ornamenten an der Hose – zirka 30 Jahre, mittelblondes schütteres Haar, sprach gebrochen deutsch und war mit Jeans und einem weißen Oberteil bekleidet – jeweils osteuropäischer Phänotyp. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020