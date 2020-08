Reparatur des Tunnels beginnt

Seit Montagmorgen laufen die Reparaturarbeiten im Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) in Fahrtrichtung Mannheim. Die am 20. Mai durch ein Müllfahrzeug verursachten erheblichen Schäden an der Tunnelbeleuchtung und den Kabeltrassen (wir berichteten) sollen bis Freitag behoben sein. Solange bleibt die Nordröhre voll gesperrt. Eine Umleitung durch Plankstadt ist ausgeschildert.

