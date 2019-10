Schwetzingen.So etwas hat Schwetzingen noch nicht gesehen: Der Andrang zur Gründung einer Bürgerinitiative zum „Entenpfuhl“ war riesig. Über hundert Bürger kamen in „Blaues Loch“. Aus der Spargelstadt, aus Plankstadt, Oftersheim, Ketsch, Brühl und Hockenheim, aus Mannheim und Heidelberg. Alle hatten ein Ziel: Den geplanten Kiesabbau in dem Waldstück auf Schwetzinger Gemarkung zu verhindern. Die Teilnehmer diskutierten engagiert und sachlich, es lief alles fair ab. Nach gut zwei Stunden war die neue Interessenvereinigung in trockenen Tüchern. Die überparteiliche Bürgerinitiative trägt den Namen: „Rettet den Entenpfuhl“.

„Es kann nur eins geben, der Pachtvertrag muss gekündigt werden“, sagte Heinz Eppel vom Umweltstammtisch Ketsch. Dem Versprechen der Firma Krieger, Sand und Kies nur regional zu verwenden, glaube er nicht. Auch kurze Transportwege seien kein Beitrag zum Klimaschutz. vw/caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.10.2019