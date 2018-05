Anzeige

Es ist ein Albtraum für jeden: Ein Mensch gerät in Not, braucht sofort Hilfe. Schnell Zupacken und helfen – das war am Samstag gegen 18.45 Uhr im Hallenbad des „Bellamar“ gefragt. Und Richard Bickel hat’s gemacht. Zusammen mit Bademeister Michael Pfeifer und dessen Team Alexander Pfeifer, Zahid Tahir und Christian Herrmann sind sie zu Rettern in der Not geworden – und zu wahren Helden.

Was war passiert? Richard Bickel schwamm im Hallenbad und bemerkte, wie zwei Bahnen nebenan ein junger Mann regungslos im Wasser trieb. Durch dessen Schwimmbrille sah es im ersten Moment so aus, als würde dieser „tauchen“, doch schnell wurde klar: Da stimmt was nicht. Dann ging alles ganz rasch, schildert Richard Bickel dieser Zeitung. Er alarmierte den Bademeister, der umgehend zur Stelle war. Gemeinsam holten sie den Mann aus dem Wasser, starteten Wiederbelebungsversuche am Beckenrand. Zeitgleich alarmierte das Bademeisterteam den Notarzt, auch die Polizei traf kurz darauf ein.

Zustand stabil

„Er war weg, hat nicht mehr geatmet, hatte keinen Puls“, ist Richard Bickel noch immer fassungslos. Der einst langjährige Küchenchef im Schlossrestaurant, der heute die Küche im Sankt Elisabeth in Heidelberg leitet, habe selbst Handdruckmassage am Patienten mit gemacht, die Bademeister Mund-zu-Mund-Beatmung – „es war ein fantastisches Teamwork“. Nach und nach spritzte das Wasser aus dem Mund des jungen Mannes, der sein Bewusstsein wiedererlangte, dann in die stabile Seitenlage gebracht wurde, bis der Krankenwagen kam. Bäderleiter Alexander Happold hakte am Sonntag in der Klinik nach: „Der Gesundheitszustand des 25-Jährigen ist stabil“, wurde ihm gesagt. Warum der Mann regungslos im Wasser trieb, ist nicht bekannt. Die Polizei und Zeugen bescheinigten den mutigen Ersthelfern eine gute Arbeit. kaba/ali