Wie ist das politische System in Deutschland aufgebaut? Wie funktioniert die Gewaltenteilung? Was regelt das Grundgesetz? Was bedeutet Gleichstellung von Mann und Frau und wie ist das Verhältnis von Staat und Religion bei uns geregelt?

Was sich anhört wie der Lehrplan für Gemeinschaftskundeunterricht, waren die durchaus anspruchsvollen Inhalte eines Rechtsstaatsunterrichts für Flüchtlinge, der Ende März in den Räumen der Volkshochschule stattfand, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Rund 20 Bewohner aus der Flüchtlingsunterkunft Atlanta waren konzentriert und mit Engagement bei der Sache, als Dr. Christiane Loos (Richterin beim Landgericht Mannheim) und der Rektor der Fachhochschule für Rechtspflege Professor Frank Haarer die Besonderheiten des deutschen Systems erläuterten. Erfreulich: Die ebenfalls anwesende Dolmetscherin wurde kaum benötigt, da die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge sich inzwischen gut auf Deutsch verständigen kann.

Kooperation mit hiesiger FH

Das fachliche Konzept und die Unterrichtsmaterialien wurden vom Verband der Volkshochschulen und dem Justizministerium Baden-Württembergs entwickelt. Und so gab es bei der Volkshochschule schon zuvor solche Unterrichtsveranstaltungen. Erstmals kam es zur Kooperation mit der FH für Rechtspflege, aus einer Initiative von Professor Frank Haarer und Bürgermeister Matthias Steffan. Beide sind von der Notwendigkeit dieses Unterrichtsangebotes überzeugt. „Richtig ankommen in Deutschland bedeutet nicht nur die Sprache beherrschen, sondern eben auch die politischen und rechtlichen Gepflogenheiten eines Landes zu kennen und sich an die daraus resultierenden Regeln und Gepflogenheiten zu halten. Nur dann kann Integration wirklich gelingen“, ist sich Bürgermeister Steffan sicher. zg