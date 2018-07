Anzeige

Gespannt weiteten sich die Augen der Viertklässler, als sie Schulleiterin Ute Geller-Schmidtke erblickten, die am gestrigen Vormittag in Begleitung von Patrick Körner, Assistent der kaufmännischen Geschäftsführung der Stadtwerke Schwetzingen, und Bianca Oberhausen von der Schwetzinger Zeitung vor den Schülern stand. „Ihr habt einen super Ausflug gewonnen“, verkündete Geller-Schmidtke und gab bekannt, dass die Klassen 4 a und 4 b mit ihren Lehrerinnen Sabine Wendtland und Larissa Triplett an Bord der MS Experimenta gehen, einer schwimmenden Laborwelt in Heilbronn, auf der Schüler selbst zu Forschern werden können.

Finanziert haben das die Stadtwerke Schwetzingen. „Unter allen Klassen, die in diesem Schuljahr am medienpädagogischen Projekt ,Klasse Kids’ unserer Zeitung teilgenommen haben, haben wir diesen Ausflug verlost – und ihr hattet großes Glück: Wir haben das Los der Zeyherschule gezogen“, erklärte Bianca Oberhausen, die die Leseförderungsprojekte unserer Zeitung betreut, zur Freude der Schüler.

Rund 1000 Mädchen und Jungen aus 47 dritten und vierten Klassen in 17 Grundschulen im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung haben im Schuljahr 2017/18 bei „Klasse Kids“ mitgemacht und im zweiwöchigen Projektzeitraum täglich einen Klassensatz Zeitungen bekommen. Finanziert wird die Zeitungslieferung von den Stadtwerken Schwetzingen und der Sparkasse Heidelberg. Auf Wunsch besuchte auch ein Redakteur die Klasse. Darüber hinaus konnten die Schulen die Mannheimer Morgen Großdruckerei sowie die Sparkassenfiliale vor Ort besichtigen. Die Lehrkräfte erhielten Unterrichtsmaterialien zum Thema Zeitung an die Hand.