Eine Freundin ist mit Leib und Seele (Rhein-)Pfälzerin. Sie geht gerne in Gesellschaft essen, kocht aber auch mit Hingabe und Talent sowohl bodenständige Gerichte als auch „große Küche“. Keine Frage, dass zu diesen Genüssen auch Wein gehört.

Ausgerechnet vor Weihnachten hatte sie nun einen Termin für eine schon länger aufgeschobene Operation bekommen. Die Knieoperation in einer Ludwigshafener Spezialklinik verlief offensichtlich gut, denn als sie im Aufwachraum nach der Narkose wieder zu sich kam, war sie von schmunzelnden Schwestern umgeben. Auf ihre Frage, was denn so lustig wäre, bekam sie prompt die Aufklärung: Im Erwachen habe sie „Riesling, Riesling“ gerufen. Die Reha findet jetzt im Schwarzwald statt und bestimmt kommt neben den medizinischen Anwendungen der Genuss nicht zu kurz. Der Badische Wein ist ja ebenfalls wohlschmeckend.

