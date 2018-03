Risiko eines Hotel-Neubaus ist zu hoch

Anzeige

Der Hotelbestand werde von den Nutzern grundsätzlich positiv bewertet, das Angebot decke vor allem eine mittlere Ausstattungs- und Preiskategorie ab, führte Bubbel aus. Die direkte Nähe zum Einzelhandel, zur Gastronomie und zum Schlossgarten mache den Alten Messplatz „hochattraktiv“. Die letzte innerstädtische Schlüsselfläche habe bis dato nur eine geringe Aufenthaltsqualität und werde primär aufgrund ihrer Funktion als Parkplatz wahrgenommen. Ein neues Vier-Sterne-Hotel werde in Konkurrenz zu den bestehenden Hotels treten, da die Zimmerpreise sich nicht deutlich vom bestehenden Angebot absetzen werden können, das wird beim Blick auf die Marktpotenziale deutlich.

Eine verschärfte Konkurrenzsituation entstehe aber nicht nur durch das Planobjekt, sondern auch auf die Entwicklung in der Gesamtregion bezogen. Der Hotel- und Tourismusstandort Schwetzingen müsse sich zeitgemäß aufstellen und mit einem individuellen Konzept von den großen Zentren abgrenzen. Dazu seien entsprechende Anstrengungen notwendig, stellte Bubbel verschiedene Szenarien vor: „Das ideale Traumhotel ist aber nicht zu beschreiben.“ Das Hotelangebot decke heute noch nicht sämtliche Angebote für Geschäftsreisende ab. Trotzdem bestehe darin die größte Gefahr der Schaffung einer Konkurrenz für die bestehenden Hotels. Private Reisende würden dagegen auch noch nicht ausreichend vor Ort als Übernachtungsgäste gebunden.

Das Ziel müsse sein, Schwetzingen zum Ausgangspunkt einer Reise in die Region zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Hotels und Schloss sei noch nicht ideal, kritisiert das Gutachten und schlägt eine „gemeinsame Vermarktung zur Bindung von neuen Gästen“ vor. Vorteile und Besonderheiten müssten noch klarer hervorgehoben, die Gäste „rundum versorgt werden“.

Zu wenig Nutzen für den Handel

Ebenso seien Touristen heute noch kein wesentlicher Faktor für die Belebung der Innenstadt, die Kaufkraft werde gerade im Einzelhandel noch kaum genutzt. Ein neues Hotel werde nur „in geringem Umfang zusätzlich merkliche Frequenz bringen“, meinte Bubbel, ein „zusätzlicher Impuls“ wie schon bei der Umgestaltung des Schlossplatzes könne aber auf jeden Fall erreicht werden.

Auch wenn ein Hotel-Neubau nicht kommen sollte, müsse man an die Planungen für eine Aufwertung des Platzes gehen, „da hier eine innerstädtische Fläche besteht, die zahlreiche Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten bietet“. Ziel müsse sein, „der Innenstadt keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen zu schaffen“.

Erst die Bedingungen schaffen

Für ein Vier-Sterne-Hotel hält das Gutachten notwendige Vorgaben parat: Etwa 110 Zimmer mit hoher technischer Ausstattung, Tagungsräume für bis zu 150 Personen mit ausreichendem Platz und Organisation von Tagungen und Veranstaltungen, Wellness-Bereich, Parkhaus inklusive öffentlicher Parkplatzangebote mit einer breiten Zufahrt und breiten Parkbuchten. Ideal wären Kooperationen mit Stadt, Busunternehmen und ansässigen Unternehmen. Vor der Realisierung müssten aber die Rahmenbedingungen stimmen: Die Lösung des Parkplatzangebots, die Möglichkeiten für ein P&R-Angebot und Busparkplätze in der Innenstadt seien unumgänglich.

Die Expertise vergisst auch nicht die örtliche Hotellerie. Die bestehenden Betriebe müssten ebenfalls zeitgemäßen Standard vorhalten, „um leistungsfähig agieren zu können“. Die Zusammenarbeit von Hotels, Verwaltung und Schloss zum Aufbau einer gemeinsamen Strategie sei unabdingbar. Ein neues Vermarktungskonzept müsse noch stärker die Besonderheiten Schwetzingens hervorheben, so die abschließende Empfehlung des Imakomm-Gutachtens. Die Stadt sei in Sachen Tourismus „gar nicht so verkehrt unterwegs“, argumentierte Pöltl, er könne sich nicht vorstellen, „dass wir so viel besser werden“.

Wenn das Projekt in Angriff genommen werde, würde das die Stadt sehr viel Geld kosten. „Allein fünf bis sieben Millionen Euro, damit optimale Parkverhältnisse an dieser Stelle geschaffen werden können. Man muss sich fragen, ob das Sinn macht?“, gab er zu bedenken. „Wir haben bestimmt tolle Chancen, aber die Rahmenbedingungen in der Region sind so, dass wir deutlich mehr Potenzial erschließen müssten. Ob das klappt, weiß niemand.“

Jetzt bestehende Probleme lösen

Nur wenn die Stadt es schaffe, das touristische Potenzial deutlich zu erhöhen, sei das Projekt machbar. Dass sich das neue Hotel, das immerhin 30 000 Übernachtungen pro Jahr generieren müsste, vom Preisgefüge absetzen sollte, ein Doppelzimmer läge bei 120 bis 140 Euro, dafür gebe es keine Garantie. Bei nicht genügend Übernachtungsgästen bleibe dem Betreiber nur die Preissenkung. Auch das würde zu Lasten der bestehenden Betriebe gehen, prognostizierte der OB.

Wenn der Gemeinderat ablehnt, und danach sieht es aus, ist das Thema Hotel-Neubau vom Tisch. Dann wird auch die Parkplatzfläche nicht angetastet, sondern nur das Areal etwas aufgehübscht. Mit dem Rothacker’schen Haus und der Brachfläche der früheren Spargelgenossenschaft werde aber auf jeden Fall etwas geschehen, versprach Pöltl.

In der Diskussion plädierte ein Zuhörer dafür, erst ein entsprechendes Umfeld für ein neues Hotel zu schaffen. Wortbeiträge zum Anwohnerparken und dem Parkplatzmangel bei Großveranstaltungen wurden nicht weiter besprochen. „Mehr betriebswirtschaftlich denken“, lautete das Argument eines Besuchers. So ein Projekt dürfe man nicht mit „Beamtensicherheit“ angehen und auch nicht mittels „Planwirtschaft“ verwirklichen, so ein Vorwurf. Ein Besucher wollte gar noch einen Bürgerentscheid vor dem Votum des Gemeinderats. Pöltl erteilte dem eine Absage: „Wir haben eine repräsentative Demokratie, die funktioniert.“

Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.03.2018

