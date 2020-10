Rock bis in die Nacht

Wer die neue Deep-Purple-Single „Throw My Bones“ live hören will, muss bis zur Tour der legendären britischen Band im nächsten Sommer warten – oder er kommt an diesem Freitag, 9. Oktober, nach Schwetzingen: Dort rockt ab 19 Uhr (Einlass 18.30) die Heidelberger Band „Cheap Purple“ die Bühne – mit authentischem Sound und detailgetreuer Wiedergabe der bekannten Titel wie „Hold in Time“, „Highway Star“, „Black Night“ oder „Perfect Strangers“ bis hin zum legendären „Smoke on the Water“.

Dabei sind Andy „Doc“ Kraus (Gitarre), Frank Ziegler (Keyboards), Matthias Kraus (Schlagzeug), Peter „Balsamico“ Saueressig (Gesang) und als Gast Wolfy Ziegler am Bass. Das Open-Air-Konzert findet während des Schwetzinger Musikherbstes auf dem Gelände des Möbelhauses Höffner, Zündholzstraße 3, statt. Die Zuschauerzahl ist auf 250 begrenzt. zg

Info: Infos und Tickets an der Abendkasse oder unter www.kfv-kurpfalz.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.10.2020