Rock-Nacht mit Varieté-Einlagen geplant

Abgedunkelter Saal, die Bühne in sanftes Rot getaucht. Noch verrät sie nicht, was sich dort alles am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) abspielen wird. Kurfürst Carl Theodor hätte an diesem Abend im Rokokotheater des Schlosses gewiss seine Freude gehabt: Nachdem die Acoustic Rock Night (ARN) dort 2013 erstmals ein öffentliches Rock-Pop-Konzert veranstalten durfte, kehrt die zwölfköpfige Band nun wieder in die Schlossmauern zurück.

Mit im Gepäck: ein hochkarätiges Programm, das mehr verspricht, als nur ein Konzert zu werden. „Wir haben uns für unser Wiedersehen im Rokokotheater einiges einfallen lassen“, meint Frontfrau Rebecca Schell. Nur so viel: „Auf einen Stargast wie Max Giesinger beim letzten Konzert werden wir dieses Mal verzichten.“ Doch dass es den für ein Showerlebnis mit ARN gar nicht braucht, haben die letzten ausverkauften Konzerte der Band gezeigt.

Die Leidenschaft, mit der die Musiker und das Sänger-Trio performen, das heimelige Unplugged-Flair und ihre ganz eigene Art, bekannte Songs in ein akustisches Gewand zu packen, machen den Abend mit ARN zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier verschmelzen die Grenzen zwischen Klassik- und Rock-Ambiente. Denn die Sänger Rebecca Schell, Jessica Simon und Daniel Würfel beherrschen sowohl die leisen als auch die lauten Töne. Mal einstimmig, mal mehrstimmig tauchen sie und ihre Musiker mit musikalischem Feingefühl in bekannte wie unbekanntere Songs ein, bei denen es Spaß macht, sich zurückzulehnen und einfach nur zu lauschen.

Das musikalische Fundament legen Bass, Schlagzeug, Percussion und zwei Gitarren. Die Besetzung hört damit jedoch noch nicht auf: Dem Piano werden die schönsten Klavierklänge entlockt, Violine und Cello hauchen den Liedern klassische Noten ein und immer wieder werfen Saxofon, Flöte oder Klarinette Soli in den Saal. Damit weiß man: ARN ist keine gewöhnliche Band. Sie ist mit ihren zwölf Musikern ein kleines Orchester, das für seine Auftritte einfach auch eine ausgefallene Location braucht.

Viele Überraschungen geplant

Nach Mozartsaal, Hambacher Schloss und Seebühne endlich wieder das Rokokotheater. Dort kommt nämlich auch das richtig zu Geltung, was Frontfrau Rebecca Schell eingangs erwähnt hat: die besonderen Highlights. So ist es nichts Ungewöhnliches, dass sich die Sänger mit ihrer Songauswahl verwandeln und immer wieder in anderen Kostümen überraschen. Es gehört auch dazu, dass die Musiker die ganze Bühne für sich und ihre Performances einnehmen. Das ist Teil von ARN.

Doch wenn sich irgendwann ein Tuch vom Himmel schlängelt, sich kurz darauf die grazile Luftakrobatin darum windet oder das rote Sofa zu fliegen beginnt, dann ist das gewiss einer der Momente, bei denen einem der Atem ins Stocken gerät. Wenn die zwölfköpfige Combo sich irgendwann mehr als verdoppelt, weil ein Chor bei ausgewählten Stücken mitwirkt, dann hat das Gänsehautwirkung. Und mit genau solchen Überraschungen ist der ganze Abend gespickt.

„Wir wollen den Besuchern mehr bieten als ein rein musikalisches Konzert. Es soll eine Show voller magischer Momente sein“, erzählt Rebecca Schell. Und damit verspricht sie nicht zu viel. Wer schon mal ein Konzert von ARN besucht hat, der weiß: Musikalische Qualität gibt sich hier mit einem eindrucksreichen Show-Erlebnis die Hand. Und das beginnt schon mit der ersten Sekunde: im abgedunkelten Saal, in dem lediglich die Bühne in sanftes rotes Licht getaucht ist. Kurfürst Carl Theodor hätte seine Freude daran gehabt. zg

Info: Eine Bildergalerie vom letzten Auftritt in Hockenheim unter www.schwetzinger-zeitung.de

