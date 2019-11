Rock und Soul in der Stimme

Joe Cocker kennt jeder. Seine Songs und Interpretationen sind legendär und waren schon zu Lebzeiten unsterblich. Hits wie „Unchain my heart“, „You can leave your hat on“ und „N’oubliez jamais” sind zu Evergreens mutiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

In einer kompakten Show in der Wollfabrik am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr wird von der Joe-Cocker-Tribute-Band vom Woodstock-Urschrei bis zum Offizier und Gentleman der Geist des Sängers mit der wohl größten Rock- und Soulstimme, die Großbritannien je hervorbrachte, heraufbeschworen: pure Magie.

Musiker aus Norddeutschland

Als würde Joe Cocker noch leben – und auf der Bühne stehen. Und es gibt einen, der ist so nah am Original, dass sich die Zuschauer oft unweigerlich fragen: Ist das jetzt der Echte?

Sänger Wolfgang Sponholz hat seine Cocker-Qualitäten bisher in anderen Projekten nur hin und wieder eingestreut, hat sich mit „Joe“ eine neunköpfige Band aus erfahrenen Musikern der norddeutschen Szene zusammengestellt, die sich ganz dem Phänomen Cocker widmet.

Dabei wissen die Musiker ganz genau, wie sich der Sound von Joe Cocker anhören muss. Der Einlass ist um 19 Uhr. zg

Info: Karten kosten 32 Euro, im Vorverkauf (plus Gebühren) 26 Euro. Ticktes gibt’s an allen VVK-Stellen oder unter www.alte-wollfabrik.de

