Rocken wie Bruce Springsteen

„Bosstime“ ist derzeit Deutschlands gefragteste Bruce-Springsteen-Tribute-Band. Wer die Formation live erleben will, hat dazu am morgigen Freitag, 20.30 Uhr, in der Alten Wollfabrik die Chance. Der achtköpfigen Truppe um Frontmann Thomas Heinen geht es darum, Bruces „Spirit“ und die Begeisterung für seine Musik zu transportieren und diese in mehrstündigen Live-Konzerten mit Besuchern zu teilen. Die Karten kosten im SZ-Kundenforum 25 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 30 Euro. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.03.2019