Rockkonzert am Hebel

„Ready to rock“ – bereit für Rock – heißt es am Freitag, 24. Januar, ab 18.30 Uhr im Musiktrakt des Hebel-Gymnasiums. Die Band „Black SoXX“ gibt ein Rock- und Hardrockkonzert mit hauptsächlich Cover-Beiträgen etwa von Bon Jovi, Green Day, Bryan Adams und den Scorpions. Aber auch eigene Songs werden gespielt. Die junge Band mit Fabian Nicklaß (v. l., Bass), Linus Mähringer (Schlagzeug, verdeckt), Lilly Löffler (Gesang), Nils Hardt (Keyboard) und Paul Erning (Gitarre) hat inzwischen zweijährige Bühnenerfahrung. Der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler zahlen 3 Euro, der Erlös kommt in die Kasse des jetzigen Abiturjahrgangs. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es in den großen Pausen in der Aula sowie an der Abendkasse. / bs

