Rockmusik mal ohne Strom

„Big Willy“, die Hochleistungskapelle aus dem Odenwald, klopft sich den Schnee von den Verstärkern und macht sich auf die Reise durch die Hügel nach Schwetzingen ins „Walzwerk“ am Schlossplatz. Dort gibt’s am Freitag, 21. Februar, ab 21.30 Uhr handgemachte Rockmusik – sozusagen als Erholung zwischen all den Fasnachtsschlagern.

„Big Willy“ verhackstückt schöpferisch nahezu alles, was die letzten 50 Jahren nicht schnell genug in der Versenkung verschwinden konnte. Dabei demonstrieren die Musiker, dass es hierzu keinerlei Stromgitarren, filigrane Soundspielereien und übermäßigen technischen Firlefanz bedarf. Eine akustische Gitarre, ein Holzbass, ein Akkordeon und diverse Holzkisten, das ist alles, was die fünf auf ihrem Streifzug durch die Musik brauchen.

Bei den Titelinterpretationen ist nicht die originalgetreue Wiedergabe vordergründig, sondern die Stücke werden ehrfurchtslos verbogen und spielbar gemacht, bis sie in „Big Willys“ Schublade passen. Und das gibt’s bei freiem Eintritt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.02.2020