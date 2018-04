"Rohrhöfer sin halt un bleiwe ä eigeni Rass'"

Brühl."Fasnacht - ä wunderscheene Zeit", klang es am gestrigen Sonntag gesanglich aus der Festhalle, einige Tage vor dem Einstieg in die Fünfte Jahreszeit. Was da als Welturaufführung zu hören war, war ein Geburtstagsgeschenk des Präsidenten der "Rohrhöfer Göggel", Gerhard Luksch, an seinen Verein. Zum 50-jährigen Bestehen hatte Luksch nämlich eine Hymne auf die Fasnacht und die "Göggel" gedichtet,

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4045 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.10.2011