Der Kunstverein Schwetzingen zeigt im Palais Hirsch romantische Landschaften von Martin Guido Becker (Jahrgang 1963) sowie Thomas Burton Watkin Forster (1822 bis 1887). Die Vernissage am Freitag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr ist öffentlich und findet unter aktuellen Hygieneregeln statt.

Becker studierte in Mannheim an der Freien Kunstschule. Er malt im Stil des frühen 19. Jahrhunderts und ist dabei einem Caspar David Friedrich nahe: menschenleere Landschaften in stimmungsvollem Licht. Ähnlich die Werke von Forster, der im aufkommenden Industriealter die Flucht zurück in die Natur versinnbildlichte. zg

