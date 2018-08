Romantische Lieder

„Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn“ lautet der Titel eines romantischen Liederabends, den Astrid Bohm und Nazareno Ferruggio am Mittwoch, 5. September, um 20 Uhr im Melanchthon-Haus bestreiten.

Freudig strahlend betritt Astrid Bohm die Bühne, vom ersten Ton an ist sie voll da. Schon im nächsten Moment bezaubert sie mit ihrer samtig warmen Stimme das Publikum, brilliert sowohl in der tiefen wie auch in der hohen Lage. Ihre runde kraftvolle Stimme berührt bis in die Tiefen der Seele, sie bewegt sich spielend zwischen zartem weichen Piano und großen lyrischen Linien, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Ihr Repertoire reicht von Barock über Mozart, Rossini, Verdi und Strauss bis zur zeitgenössischen Musik, auf der Opernbühne fühlt sie sich genauso wohl wie im kleinen Konzertsaal, Liederabende liegen ihr am Herzen, da kann sie ihre ganze Künstlerpersönlichkeit zum Ausdruck bringen.

Einfühlsam begleitet wird sie am Klavier von Nazareno Ferruggio. Sein Spiel besticht durch vorbildliche Technik gepaart mit großer Musikalität und Perfektion. Er füllt die großen Konzertsäle dieser Welt und begeistert sein Publikum mit Charme und Persönlichkeit. Mit Melodien von Johannes Brahms, Robert Schumann, und Franz Schubert präsentieren sie Werke der großen deutschen Liedkomponisten des 19. Jahrhunderts. Dem entgegen stellen sie Kompositionen italienischer Zeitgenossen – Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini und Giuseppe Verdi.

Kammermusik der Italiener

Das Programm stellt sich unter anderem zusammen aus Brahms’ „Meine Liebe ist grün“ op63, „Der Tod, das ist die kühle Nacht“ op96/1, „Unbewegte laue Luft“ op57/3 sowie das Lied „Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn“ op105/Nr1, welches dem Abend seinen Namen gibt. Nicht fehlen darf an dieser Stelle „Von ewiger Liebe“ op43/1. Mit der dramatische Ballade „Der Erlkönig“ op1, eines der wohl berühmtesten Lieder Franz Schuberts, beenden die beiden Musiker den ersten Teil des Konzertes . Der Text stammt von Johann Wolfgang von Goethe und erzählt die traurige Geschichte eines Vaters, der mit seinem Sohn durch einen finsteren Wald reitet. Mit verführerischen Worten bittet der Erlkönig den Knaben ihm in sein Reich zu folgen. Schubert wollte diese Komposition ursprünglich Goethe widmen, dieser sandte sie allerdings unkommentiert zurück.

Die italienischen Komponisten des Abends sind weitgehend für ihre Opern bekannt. Bohm und Ferruggio widmen sich jedoch ihrer Kammermusik mit durchaus bekanntem Inhalt: So schrieb auch Verdi seine Interpretation der namhaften Gretchengeschichte. Der berühmte Text „Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer“ aus Goethes Faust wurde nahezu wörtlich ins Italienische übersetzt und in „Perduta ho la pace“ im italienischen Stil musikalisch neu interpretiert.

1835 komponierte Gioachino Rossini das 8. Lied aus „Les soireés musicales“, einer Sammlung von 12 teilweise folkloristischen Liedern. „La Danza“ ist im 6/8-Takt im Stile der neapolitanischen Tarantella geschrieben. Daneben erklingt „La Spagnuola“ und erinnert an Bizets Carmen. zg

