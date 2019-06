Rudolf Berger befürchtet „Flickenteppich“

Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf eine Reform der Grundsteuer verständigt: Es sei Einigkeit „in allen substanziellen Fragen“ für die zukünftige Erhebung der Grundsteuer erzielt worden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Auch wenn Einzelheiten noch nicht bekannt sind, sieht die Einigung insbesondere die Einführung der bisher umstrittenen Öffnungsklausel für die Länder vor.

Dies bedeute, so eine erste Stellungnahme des örtlichen Haus und Grund-Vorsitzenden Rudolf Berger, dass es den Ländern künftig gestattet sei, die Steuer entweder pauschal nach der Fläche des Grundstücks zu erheben oder das sogenannte „Scholz-Modell“ anzuwenden, das heißt die Abgabe auf der Basis von Faktoren wie dem Wert des Bodens und der Durchschnittsmiete zu berechnen. Nach der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts sei entscheidend, dass die Bürger innerhalb einer Kommune gleich behandelt würden. Dies, so Rudolf Berger, sei mit dieser Einigung zwar gewährleistet, doch die Folge könnte sein, dass ein „Flickenteppich“ aus Verordnungen und Gesetzen über das Land gezogen werde.

Flächenmodell bevorzugt

Die einfachere Grundsteuererhebung wäre das Flächenmodell mit Aufkommensneutralität und Vermeidung eines riesengroßen Apparats an Verwaltungsbeamten. Mit der Anwendung des „Scholz-Modells“ werde die Grundsteuer im Zweifel höher sein als in den Ländern, wo es nicht angewandt werde.

Entscheidend blieben aber ohnehin die Hebesätze der Kommunen, da diese den größten Unterschied ausmachten. Das heiße, wer in einer Kommune lebe, in der die Gemeinde einen niedrigen Hebesatz habe, werde auch in Zukunft weniger Grundsteuer bezahlen und im anderen Fall eben mehr.

Haus und Grund sei nach wie vor skeptisch, ob das Versprechen des Finanzministers, dass die Reform insgesamt nicht mehr Geld in die kommunalen Kassen spülen soll, in der Praxis auch Bestand haben wird, so Rudolf Berger. Die eigentliche Rechtfertigung der Grundsteuer – nämlich als Äquivalent für die dem Grundstücksnutzer, also Eigentümern und Mietern, zugutekommenden kommunalen Leistungen – solle im Blick behalten werden. Die Grundsteuer solle ja auch weiterhin vom vermietenden Eigentümer auf Mieter und Pächter umgelegt werden können.

Wie Vorsitzender Rudolf Berger weiter mitteilt, wäre man bei Haus und Grund nicht glücklich mit dem „Scholz-Modell“ auch deshalb, weil bei dieser Berechnung die Nettokaltmiete als Kalkulationsbestandteil die Grundsteuerbemessung beeinflusse und so bei einer Änderung der Miete auch auf die Höhe der Steuer Einfluss nehme. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019