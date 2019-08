Rücken mit System trainieren

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat ein intensives Bewegungsprogramm entwickelt, um den Rücken gesund zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kurs „Rücken basic“ bietet einen Mix aus Kräftigungsübungen, Beweglichkeits- und Geschicklichkeitstraining. Zusätzlich wird die Körperwahrnehmung geschult und Entspannungsübungen werden vorgestellt.

In Schwetzingen starten am Donnerstag, 19. September, drei Kurse in der Tanzschule Kiefer, Scheffelstraße 77. Trainiert wird neunmal donnerstags, jeweils für eine Stunde mit Start um 17 Uhr, 18.30 Uhr oder 20 Uhr. Versicherte aller Kassen sind willkommen. zg

