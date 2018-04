Anzeige

Bei Letzterem knüpft sich jedoch eine Kritik an, die sich nicht auf Ullmann beschränkt. Es ist derzeit zu sehr „in“, das „Ich“ in den Mittelpunkt der Songs zu stellen. Auch Ullmanns Texte kreisen um das Persönliche im Kontext von Liebe, Glück und Verlust. Alles wichtige Dinge, mit denen sich Zuhörer identifizieren können. Und trotzdem: Es ist nicht genug. Gerade ein Lied wie „Du bist nicht der Nabel der Welt“ machte Hoffnung auf ein Durchbrechen dieses Ich-Bezugs. Es gibt mehr als das eigene Glück oder Unglück. In den 1970ern waren es Vietnam, globale Ungerechtigkeit und viele politisch-gesellschaftliche Themen, die die Großen der Musikwelt wie Jimmy Hendrix auf die Bühne brachten. In dieser thematischen Liga sieht es derzeit eher düster aus.

Dabei ist der musikalische Rahmen Ullmanns gigantisch. Er und Ralf Gustke (Schlagzeug), Stefan Kahne (Gitarre), Holger Kalenda (Bass), Rainer Scheithauer (Keyboard) sowie Christian Herzberger (Violine) verstanden ihr musikalisches Handwerk bis ins Detail. Schnell und langsam, leise und laut, die Musik machte sich breit und nahm in Besitz. Es war ohne Frage ein Hammer-Auftakt für diese zweite Ullmann-CD und macht Appetit auf noch mehr.

