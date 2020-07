Rückkehrer müssen in Quarantäne

Mit den gegenwärtigen allgemeinen Lockerungen der Maßnahmen, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie betrugen, steigt auch wieder der innereuropäische Reiseverkehr. Nicht nur wegen der anstehenden Sommerferien weist das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises darauf hin, dass Personen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen, sich unverzüglich nach der Einreise bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen.

Risikogebiete sind ein Land oder eine Region außerhalb Deutschlands, für welche zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. In Schwetzingen ist die Ortspolizeibehörde im Ordnungsamt für Reiserückkehrer die Anlaufstelle.

Bei Ortspolizeibehörde melden

Wichtig ist vor allem, dass Ein- und Rückreisende unverzüglich die jeweils zuständige Ortspolizeibehörde ihres Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsortes kontaktieren. Die Ortspolizeibehörde ist per E-Mail unter ortspolizei@schwetzingen.de und telefonisch unter 06202/8 72 33 erreichbar.

Personen, die sich wegen der Einreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne befinden, sollten beim Auftreten von Krankheitssymptomen einen Arzt aufsuchen und die Ortspolizeibehörde hierüber informieren. In Absprache mit dem Hausarzt ist dann zu entscheiden, ob ein Abstrich auf das Coronavirus erfolgen sollte. Diese Information wird von dort an das Gesundheitsamt übermittelt.

Die Liste der Risikogebiete wird in der jeweils gültigen Fassung auf der Webseite des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht.

Insgesamt sieben aktive Fälle

Nach Angaben des Landratsamtes waren nach aktuellem Stand insgesamt neun Menschen in Altlußheim, Brühl (28), Ketsch (25), Oftersheim (16), Reilingen (12) vom Coronavirus betroffen. Nur in vier Kommunen gibt es derzeit noch aktive Fälle, die in Quarantäne sind. Hockenheim (insgesamt 37) hat vier aktive Fälle, Neulußheim (9), Schwetzingen (55) und Plankstadt (20) haben jeweils einen aktiven Fall. Die GRN-Klinik hat in einer Pressemitteilung für Schwetzingen einen isolierten Verdachtsfall und einen weiteren bestätigten Fall gemeldet. zg

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.07.2020