Rückzugsraum für viele Tiere

Kreischend trennt die Motorsäge den Ast ab. Die Baumschere beißt kräftig ins Holz. Der Reisighaufen wird höher. Arbeitseinsatz am Heckenbiotop auf Schwetzinger Gemarkung unweit des Entenpfuhls. Die Stadt hat mit dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV), der Mannheimer Jägervereinigung und ehrenamtlichen Helfern zu einem Landschaftspflegetag eingeladen. Frank Lück, der Leiter des Hegerings Schwetzingen, sein Jagdkollege Rudolf Kiene sowie Norbert Weiher, Heinz Eppel und Doris Müller vom Umweltstammtisch Ketsch kümmern sich an diesem sonnigen Vormittag um die ökologisch hochwertige Gestaltung der Hecke.

Der Landschaftserhaltungsverband sehe den Schwerpunkt seiner Arbeit in der Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaftsräume in der Rheinebene, an der Bergstraße und im Kraichgau, erklärt Geschäftsführerin Katrin Naumann. Im gemeinsamen Austausch mit Behörden, Landwirten, Jägern, Naturschützern, Politik und Bevölkerung werden die Projekte festgelegt. Der LEV fungiere als „Brückenbauer zwischen Menschen und Natur“. Der Verein saniert Trockenmauern und pflegt Gräben. Zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Rebhuhns werden Blühflächen als Ersatzlebensräume angelegt. Das fördert die Insekten. Feldhasen und Fasane profitieren auch davon.

Hecken bestehen je nach Alter aus verschiedenen Bäumen und einigen Buscharten. Die Gehölzsäume kommen meistens entlang von Feldwegen und an Ackerrändern vor. Diese Hecken bieten Lebensräume für Vögel und zahlreiche Kleintiere. Tiere überwintern im Gestrüpp.

Wenn sich die Bäume und Büsche zu weit in die Breite ausdehnen oder zu hoch in den Himmel wachsen, ist das auch nicht gut, dann müssen sie zurückgeschnitten werden. „Sonst setzen sich hoch oben in den Baumkronen die Greifvögel fest und lauern auf die Gelege unten“, sagt Katrin Naumann.

In den nächsten Wochen wird der Bauhof Ergänzungspflanzungen durchführen: Hundsrosen, Weißdorn, Holunder und Schlehen sollen das Areal aufwerten. In zwei Reihen kommen 700 neue Pflanzen, darunter auch Wildobstbäume, dazu. Der Bauhof kümmert sich dann auch um die Bewässerung. Die neue Hecke wird dreireihig und von den Bäumen her versetzt angelegt.

Nach ein paar Stunden ist zu sehen, was der engagierte Arbeitseinsatz bewirkt hat. Das Areal zwischen den Äckern sieht recht kahl aus. Die Gehölze können im Frühjahr wieder stark austreiben. Das Schnittgut wird bald abgeholt. Einiges bleibt liegen, denn viele Vogelarten nutzen die Reisighaufen für ihre Bodennester. Und die Hagebuttenfrüchte an den wildwachsenden Rosenbüschen bieten eine vitaminreiche Nahrung nicht nur für Vögel. vw

