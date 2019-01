Rumknobeln für die richtige Lösung

Schulleiter Stefan Ade und Birgit Schillinger sind sichtlich zufrieden. Gleich acht Preisträger des Landeswettbewerbs Mathematik Baden-Württemberg, an dem landesweit fast 700 Schüler teilnahmen, kommen vom Hebel-Gymnasium. Eine Bilanz, so Ade und Schillinger, „die Freude macht“. Und anscheinend auch nicht allzu viele Mühen bereitet. Denn auf die Frage, warum sie Mathe so mögen, kam von allen Preisträgern ungefähr gleichzeitig die Antwort, „weil es so einfach ist“.

Trotzdem stellte sie die erste Runde dieses Wettbewerbs doch vor einige Hürden. So ganz einfach seien die Aufgaben nicht und so müsse man „halt rumknobeln“, so Tillman Mack (achte Klasse), der übrigens einen dritten Preis einheimste. Neben ihm gelang dies auch den beiden Achtklässlern Eliseo Carrasco Krämer und Mathis Homann. Einen zweiten Platz erreichten dagegen Jan Bollian, Jannis Burkhard und Fynn Janson, alle drei neunte Klasse, Eike Janson, sechste Klasse, und Moritz Carl Brand, siebte Klasse. Letzterer arbeitet nicht im Team und kämpfte sich allein durch die Fragen, die auch in den Augen Schillingers durchaus knifflig waren.

Für Runde zwei qualifiziert

Brand ist für sie ein echtes Nachwuchstalent. „Von ihm wird man auch in Zukunft noch hören.“ Die Zweitplatzierten haben sich übrigens automatisch für die zweite Runde qualifiziert, die laut Schillinger, mit einem deutlich gesteigerten Schwierigkeitsgrad aufwartet.

Wie knifflig schon die Aufgaben der ersten Runde waren macht eine Frage deutlich, die nicht in die Kategorie schwer gehört. Alina, Bilge und Celia sitzen an einem Tisch, auf dem ein gewöhnlicher Spielwürfel liegt. Jeder von ihnen kann drei Würfelseiten sehen. Alina sieht insgesamt neun, Bilge 14 und Celia 15 Augen. Lässt sich mit diesen Angaben die Augenzahl auf der Unterseite des Würfels eindeutig bestimmen und wie viele Augen sind es? ske

