Rummel und Sonntagsbummel

Das nasskalte Wetter war zwar nicht sonderlich einladend, dennoch (oder vielleicht sogar deshalb) kamen gestern etliche Shoppinglustige in die Innenstadt. Die „Pop up Bakery“ der Rhein Neckar Blogger verkaufte in der Carl-Theodor-Straße Süßes und Herzhaftes auf die Hand zugunsten der „Brücke“. Ein Team von „Miss Sporty“ verteilte kleine Präsente an Bummelnde, die sich über tolle Rabatte in Geschäften freuen konnten.

Warm angezogen drehten Besucher auf den Kerwe-Fahrgeschäften auf dem Neuen Messplatz jauchzend Runden. Die Betreiber hoffen heute und morgen zum Familientag (halber Fahrpreis und Sonderaktionen) auf viele Gäste. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018