Rundgang im kleinen Kreis

In Schwetzingen besuchte Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch die Internistische Station der GRN-Klinik mit den sanierten und modernisierten Patientenzimmern sowie die zentrale Patientenaufnahme (Notfallambulanz), die mit Fördermitteln ausgebaut wurde, mit integriertem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zeigen. Dabei wurde er nur von einem kleinen Kreis begleitet, Medienvertreter konnten hier nicht dabei sein. Die Pressestelle des Landratsamtes versandte daher am Donnerstagabend eine Pressemitteilung zu diesem Termin.

In der Cafeteria der GRN-Klinik fand zudem ein Austausch zwischen Kretschmann, Landrat Stefan Dallinger und GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger zu verschiedenen Themen statt, wobei die Krankenhausfinanzierung im Fokus stand.

„Bei meinem Besuch in den Gesundheitszentren Rhein-Neckar konnte ich mir einen Eindruck davon verschaffen, wie der Kreis den künftigen Entwicklungen medizinischer Versorgung begegnet. Besonders im Zuge der gegenwärtigen Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig vorausschauendes Handeln im Gesundheitswesen ist und ich freue mich, dass die GRN die Herausforderungen der Zukunft aktiv angehen“, betonte Ministerpräsident Kretschmann.

Am Abend fand zudem im Wieslocher Kongress- und Kulturzentrum „Palatin“ die zentrale Veranstaltung des Kreisbesuchs des Ministerpräsidenten statt. Sowohl Landrat Dallinger als auch Kretschmann bedauerten außerordentlich, dass wegen der Corona-Pandemie die Teilnehmerzahl für den Bürgerdialog stark eingeschränkt werden musste – genau genommen konnten nur 50 Bürger dabei sein. Interessierte, die nicht im „Palatin“ dabei sein konnten, hatten die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen an den Ministerpräsidenten einzureichen. Diese wurden von Kretschmann innerhalb einer von Gerhard Mandel (ehemaliger Studioleiter des Kurpfalzradios in Mannheim) moderierten Talkrunde thematisiert, ebenso natürlich die spontanen Fragen aus den Reihen der Besucher im Stauffer-Saal. zg

Info: Die Veranstaltung im „Palatin“ kann auf dem Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises angeschaut werden.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.09.2020