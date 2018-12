Da steckt wieder ganz viel Seele drin: Am Sonntag, 6. Januar, um 18 Uhr findet im Palais Hirsch am Schlossplatz das Klavierkonzert „Russische Weihnachten“ für Kinder und Erwachsene mit Tatjana Worm-Sawosskaja am Flügel statt. Die kleinen und große Gäste erwartet eine musikalische Reise durch die Märchenwelt und die russische Weihnachtszeit. Endlich wird der geheimnisvolle Zauber der russischen Weihnacht mit vielen interessanten Erzählungen und Musik von Schumann, Tschaikowskij, Grieg und Rachmaninow enthüllt.

Einlass zum Konzert ist um 17.30 Uhr. Tickets zu 18 Euro, ermäßigt 10 Euro, bei Yasmins Magic Hair-Styling, Heidelberger Straße 2. zg

