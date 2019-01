Sänger geben sich als eifrige Sportler

Neun Absolventen aus dem vergangenen Jahr schraubten die in den zurückliegenden 38 Jahren von Liederkranz-Sängern erzielte Zahl von errungenen Deutschen Sportabzeichen auf stolze 1033. Das ist übrigens unerreicht unter Gesangvereinen in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Musikvereins.

Bei einem gemütlichen Ehrungsabend wurden die Abzeichen und Urkunden von Lauftreff-Leiter Herbert Kirchner und Ehrensportwart Rolf Wiegand an die erfolgreichen singenden Sportler überreicht. Alter und neuer Spitzenreiter bei der Anzahl der abgelegten Prüfungen ist Dr. Karl-Heinz Wendland mit 41 Abzeichen, gefolgt von Gerhard Lohr mit 28. Der Vereinsvorsitzende Gerhard Rieger erinnerte an die Anfänge der Sportabzeichenaktion beim Liederkranz, die der Verein dem viel zu früh verstorbenen Orthopäden und Sangesfreund Dr. Jürgen Voll zu verdanken hatte. Die aktuellen Absolventen heißen: Wolfgang Hirt, Herbert Kirchner, Hans Koll, Helmut Leuthardt, Gerhard Lohr, Dr. Walter Manske, Gerhard Rieger, Dr. Karl-Heinz Wendland und Karl Wowy. rie

