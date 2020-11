„Sagt uns, wo wir helfen können“

Um die Interessengemeinschaft (IG) Schwetzinger Vereine ist es seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch sehr ruhig geworden. Die erste turnusmäßige Zusammenkunft im März, gleichzeitig als Hauptversammlung geplant, musste abgesagt werden. Seitdem gab es keine Treffen mehr. Wir haben beim Vorsitzenden Gabor Kollanyi (Bild) nachgefragt, wie die Lage ist.

Herr Kollanyi, von der Interessengemeinschaft Schwetzinger Vereine hat man lange nichts gehört?

Kollanyi: Die IG wäre in diesem Jahr 45 Jahre alt geworden, das wollten wir eigentlich im Mai im Kreise der Mitglieder an einem Nachmittag feiern. Aber daraus ist ja aus bekannten Gründen nichts geworden. Auch die Hauptversammlung konnte wegen Corona nicht stattfinden. Aber die Kasse ist geprüft und einwandfrei.

Hätte die IG während der vergangenen Monate nichts für die Vereine tun können?

Kollanyi: Doch. Aber es kam nichts. Ich biete es seit meinem Amtsantritt an: Die Vereine sollen uns sagen, was sie brauchen, wo wir helfen können. Es wäre generell oft einfacher, wenn nicht jeder Verein mit seinem Problem oder Anliegen zur Stadt rennt, sondern wir es gebündelt vorbringen. Das wäre auch für die Stadt einfacher.

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Stadt in Corona-Zeiten?

Kollanyi: Mit Roland Strieker (Kultur- und Sportamtsleiter/Red.) stand ich regelmäßig in Kontakt. Das Hauptproblem war und ist doch der fehlende Platz zum Üben, Proben oder Trainieren. Da erwarten die Vereine mehr Unterstützung und Flexibilität von der Stadt. Und an Hygienemaßnahmen darf es doch nicht scheitern. Dass es nicht so geht wie vorher, ist klar. Aber die Leute haben doch eine Eigenverantwortung und sie sind sich dieser auch bewusst, glaube ich.

Sie haben kürzlich eine Online-Sitzung für die Vereine angeboten. Wie ist das gelaufen?

Kollanyi: Ja, außer Roland Stirker und den Vorstandsmitgliedern waren nur drei Vereinsvertreter zugeschaltet. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Die Einladung müssten alle bekommen haben. Vielleicht lag es an der fehlenden Technik. Ich hatte auch Schwierigkeiten und habe es erst nach fast einer halben Stunde geschafft, mich dazuzuschalten. Aber Rückmeldungen wären schön, um zu wissen, woran es gelegen hat. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir halt per Telefon, E-Mail oder Brief kommunizieren. Es kommt aber wenig zurück, nicht mal Kritik.

Unternehmen Sie noch einmal einen Versuch?

Kollanyi: Ja sicher, am Dienstag, 10. November, versuchen wir es noch einmal und hoffen auf mehr Resonanz. Alle Mitgliedsvereine müssten schon eine Einladung mit dem Internet-Link bekommen haben. Diejenigen, die das nicht hinkriegen oder können, sollen sich melden, dann finden wir eine Lösung. Und auch Vereine, die keine Einladung bekommen haben.

Haben Sie von Vereinen gehört, die große Probleme haben?

Kollanyi: Nein, von großen oder gar existenzbedrohenden Sorgen habe ich nichts gehört. Aber ohne Feste, Konzerte und andere Veranstaltungen fehlen eben die Einnahmen. Ich kann nur an die Mitglieder der Vereine appellieren, ihre Beiträge weiterzuzahlen, Treue zu beweisen und so den Fortbestand der Clubs zu sichern. Ein Mitgliedsbeitrag ist nämlich keine Gebühr für eine Leistung, sondern einzig und allein ein Beitrag zum Erhalt des Vereins. Bild: Archiv

