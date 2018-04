Anzeige

Im Halbdunkel der Alten Wollfabrik breitete sich ein samtener Klangteppich über die Köpfe der aufmerksamen Zuhörer. Paata Demurishvili, gefeierter Jazzpianist in der ehemaligen Sowjetunion, hat seine Passion mitgebracht und zählt hier als einer der besten seines Fachs in ganz Europa. An diesem Abend vermied er scharfe Dissonanzen, es sollte eine entspannte und angenehme Mischung aus Jazz und Kabarett entstehen, „KazZ!“ eben.

An spritzigen Pointen sparte Volker Doberstein dafür nicht. Sein Auftritt mit einer Papiertüte über dem Kopf brachte das Publikum zum Schmunzeln. Seine Geschichten über den Sinn und Zweck eines kleinen Zehs genauso wie die kläglichen Versuche das männliche Schnarchen bei der Ehefrau zu rechtfertigen, kamen so manchem vertraut vor und wurden mit einem zustimmenden Lachen belohnt. Und wer kennt nicht die anspruchsvollen Öko-Mütter im Restaurant, die mit ihren Fragen und Sonderwünschen schon so manche Bedienung in den Wahnsinn getrieben haben. Ganz dezent wurden die humorvollen Texte vom Klavier begleitet. Aus der Feder von Doberstein sind auch die meisten Liedtexte entstanden.

Rauchige Note in der Stimme

Um das Trio komplett zu machen, hatten sich die beiden Herren entschieden, eine schöne Stimme auf die Bühne zu holen. Maren Kips betrat im kleinen Schwarzen das Podium und verzauberte das Publikum vom ersten Ton an. Die Sängerin mit der rauchigen Note in der Stimme schafft es, uns nicht nur mitzunehmen, sie reißt uns regelrecht mit - wohin die Emotionen des Liedes sie auch tragen. Sei es zum Lachen komisch wie im Lied über die 80er - mit „allerschlimmsten“ Sachen wie Schulterpolstern und Wohnzimmertapeten – oder herzzerreißend traurig, als wir die Geschichte des syrischen Flüchtlingsmädchens „Zahira“ hören. Das Letztere hatte sich die Sängerin als Zugabe aufgespart.