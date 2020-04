Saisonal, regional und grün

Team Grün oder Team Weiß? Vor einigen Jahren bin ich übergewechselt: von Team Weiß zu Team Grün. Die Rede ist von Spargel. Denn die Saison ist nun eröffnet – und diese bietet allerlei Gelegenheit, um sich in der Küche auszutoben. Das königliche Gemüse ist ein echter Alleskönner: Es kann kalt als Salat verzehrt werden, püriert als Cremesuppe, mit ein paar Röstaromen vom Grill, in einer feinen Soße als Gemüsebeilage, am Stück mit einer Sauce Hollandaise, im Wok … Die Möglichkeiten sind unerschöpflich.

Wie gut, dass wir direkt in einem Spargelanbaugebiet leben: Auf den sandigen, trockenen Böden gedeiht das Gemüse prächtig. Wenn du also regionale Küche magst, dann solltest du die Erntezeit, die bis Juni andauert, intensiv nutzen. Klassische Spargelgerichte kennst du bestimmt schon zuhauf. Deshalb tische ich dir diese Woche zwei Rezepte auf, die einfach und schnell umsetzbar und nicht weit verbreitet sind. Zum Einsatz kommt dabei jeweils grüner Spargel – wie sollte es bei Team Grün anders sein?

Rosmarin für mediterrane Note

Hast du schon mal Spargel mit Polenta kombiniert? Das ist ein wahres Gedicht: Da der Maisgrieß von Natur aus keinen allzu intensiven Eigengeschmack hat, lässt er sich nahezu mit allem gut kombinieren – so auch mit Spargel. Mit ein bisschen Rosmarin bringen wir noch eine mediterrane Note in die Masse. Dass momentan noch Bärlauchzeit ist, kommt uns gelegen: Unsere Spargel-Polenta runden wir auf dem Teller mit Bärlauch-Pfifferlingen ab. So treffen verschiedene Aromen aufeinander, die kulinarisch wunderbar harmonieren. Also los geht’s: In einer halben Stunde ist das Essen fertig.

Info:

