Sam Sahin tritt spontan auf

Vielen Schwetzingern ist Sam Sahin (l.) als Schauspieler am „Theater am Puls“ bekannt etwa durch „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ (Sonntag, 6. Januar, 19 Uhr). Doch auch darüber hinaus ist Sam künstlerisch aktiv. So erklärte er sich spontan zu einem Gastauftritt bei der Weihnachtsfeier des Seniorenzentrums Rheinauer Tor in Mannheim bereit. Dabei präsentierte er Songs wie „Slide“ und „Papaoutai“. Und weil’s den Bewohnern so gut gefiel, wurde er noch mal zu einem Auftritt eingeladen. Begleitet wurde er von Ralf Bastian, Hausdirektor des Seniorenzentrums (hier mit Mitarbeitern), mit der Gitarre. Die Bewohner waren gerührt und sangen mit. Ein 96-Jähriger sagte, es sei die schönste Weihnachtsfeier, die er je erlebt habe. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.01.2019