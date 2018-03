Anzeige

Um es gleich vorwegzunehmen. Das neueste Bühnenstück „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ im Theater am Puls berührt die Seele. Und zwar gleich zweifach. Zum einen setzte es dem derzeitigen Zerrbild des Islams eine zutiefst beeindruckende und vor allem humanistische Sicht entgegen und zum anderen fesselte das Spiel des 13-jährigen Schwetzingers Sam Sahin alias Moses. Die Intensität und Präsenz dieses Jungen war faszinierend, ja fast erschreckend. Als wäre er für die Bühne geboren.

Ein Eindruck, der von seinen beiden kongenialen Kollegen auf der Bühne Johannes Szilvassy (Monsieur Ibrahim) und Sandra Lühr (Nutte, Lehrerin, Brigitte Bardot, Polizistin, Mutter und Autoverkäuferin) wunderbar untermalt wurde. Am Ende des Stücks standen jedenfalls beinah grenzenlose Begeisterung und tosender Applaus. Es war ein Fest der Kultur. Einmal mehr unterstrich der Regisseur Joerg Steve Mohr die Bedeutung des Theaters als Schule der Zivilisation.

Die Geschichte von Moses

Die Geschichte, die auf eine Erzählung des französischen Schriftstellers Eric-Emmanuel Schmitt zurückgeht, ist schnell erzählt. Der Junge Moses wächst in Paris bei seinem Vater auf. Er, der einzige in seiner jüdischen Familie, der den Holocaust überlebte, war nur noch da aber nicht mehr hier. Für seinen Sohn eine undurchdringliche und lieblose Wand. Zunehmend verloren und verzweifelt lernt er Monsieur Ibrahim kennen, der ihn in seiner Vereinzelung erkennt.