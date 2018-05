Sammelsurium zum „Schwarzen Humor“

Anzeige

Witze über den Tod – sind die denn angebracht? Oder begeht man damit ein Sakrileg? Wenn man sieht, wie zahlreich diese „makabre Rubrik“ unter den Witzen kursiert – in der mündlichen Überlieferung seit tausenden Jahren, in der Literatur sowieso und neuerdings auch im Internet – dann steht fest: vielleicht gerade über den Tod! Der Schwetzinger Autor Peter Waldbauer hat dazu ein Buch verfasst mit dem Titel „Schwarzer Humor“.

Darin beschäftigt er sich mit Witzen über den Tod und auch über dessen zahlreichen Begleiter: den Arzt, den Pfarrer und natürlich den Bestatter. Ja, spinnen wir uns ruhig noch eine Station weiter – auch über das Abkommen mit dem lieben Gott. Mit ihm oder seinem Assistenten Petrus verhandeln wir über unseren weiteren Aufenthalt. Werden die beiden unseren Argumenten zugänglich sein?

Ehefrau nimmt Hauptrolle ein

Treffen kann es einen bekanntlich überall. Dort, wo man es erwartet – im Krankenhaus; aber vor allem dort, wo man es am wenigsten erwartet, aber vielleicht am liebsten hätte: im Bett beim Sex. Den größten Raum in der vorliegenden Sammlung nehmen jene Witze ein, bei denen die Ehefrau die Hauptrolle spielt. Es ist wie sonst auch im Leben: Beziehungen sind das Maß aller Dinge, ob es uns gefällt oder nicht. Dieser Umstand verfolgt uns bis in den Tod – mindestens so weit. Wohl dem, der über die Absurdität der menschlichen Existenz lachen kann, heißt es abschließend bei einer Pressemeldung von Peter Waldbauer. zg